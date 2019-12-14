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أردوغان: بدء العمل على إسكان مليون شخص شمالي سوريا

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أردوغان: بدء العمل على إسكان مليون شخص شمالي سوريا أردوغان: بدء العمل على إسكان مليون شخص شمالي سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العمل على إسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، مضيفا: "بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين".

وأشار أنه لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين.

وذكر الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار.

ولفت إلى أن تركيا تستضيف نحو 5.5 ملايين لاجئ ومهاجر، وأنها أنقذت خلال العام الحالي نحو 57 ألف مهاجر تُركوا وسط البحار من قِبل الدول الأخرى. 

وأوضح أن بلاده تقدم خدمات صحية واجتماعية للاجئين المقيمين على أراضيها، بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأتراك. 

وأكد أنه زوّد كافة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنماذج عن المشاريع التي تعتزم تركيا إنشائها في الشمال السوري بهدف إسكان السوريين. 

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. 

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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