تويتر تتيح لمستخدمي آيفون نشر Live Photos كملفات GIF

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd — Twitter (@Twitter) December 11, 2019

منصة التدوين المصغرة تويتر عن إضافتها دعمًا لميزة الصور المباشرة Live Photos من آبل لمستخدمي أجهزة آيفون وحواسيب آيباد، بحيث سيتم تحويل الصور المباشرة Live Photos إلى صور متحركة بصيغة GIF عندما تتم مشاركتها على تويتر.

وجاء ذلك بعد مرور أربع سنوات على إطلاق شركة آبل للميزة على أجهزة iOS، وبعد أن كانت تويتر قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإضافة دعم لميزة Live Photos من آبل على أجهزة آي او إس iOS.

وقدمت آبل الصور المباشرة على iPhone 6s في عام 2015، وبدأت Tumblr وفيسبوك في العام نفسه بالسماح للناس بمشاركتها على منصاتهم، وبينما تمكن تطبيق iOS من جوجل من تحويلها إلى صور GIF منذ عام 2016، فقد وفرت آبل في عام 2017 طريقة لتضمين الصور المباشرة على أي موقع.

هذا وتعد ميزة الصور المباشرة Live Photos أحد خيارات الكاميرا المميزة من آبل على نظام iOS، لكن إذا حاولت نشر تلك الصورة المباشرة على تويتر، فسيتم تقديمها كصورة ثابتة، مما يفسد متعة تلك الصور.

وبالرغم من إمكانية استخدام تطبيق لتحويل تلك الصورة المباشرة إلى صور متحركة من نوع GIF ونشر ملف GIF الجديد، لكن هذه الخطوات قد تكون مملة وتجعل المستخدم يبتعد عن نشر مثل تلك الصور.

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وتقول تويتر: إنه يمكنك بدءًا من اليوم نشر الصور المباشرة كصور GIF مباشرةً على المنصة، دون الحاجة إلى تحويلها.

وتعد هذه الميزة سهلة الاستخدام على تطبيق الشبكة الاجتماعية على iOS، حيث باستطاعة المستخدم تحديد الصورة من الكاميرا عند كتابة تغريدة ومن ثم النقر فوق الزر GIF في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة في نافذة إنشاء تغريدة.

وبشكل منفصل، ستحافظ تويتر الآن على جودة صورة JPEG لجميع عمليات تحميل الصور عبر نسخة موقعها على الويب، وستواصل شركة التواصل الاجتماعي ضغط الصور المصغرة التي يراها المستخدمون في جدولهم الزمني، ومع ذلك، عندما ينقر المستخدمون على الصورة المصغرة لرؤية الصورة كاملة، سيتم تقديمها بدقة عالية.

وأعلن مهندس تويتر نولان أوبراين ذلك عبر تغريدة، أن الشركة ستظل تزيل بيانات EXIF من الصور، وأوضح أوبراين أن الشركة ستستمر في فرض قيود على الصور، لكن تلك القيود ستكون واسعة، ويقول: إن المستخدمين سيتمكنون من مشاركة الصور التي يصل حجمها إلى 16 ميجابيكسل والتي سيتم الحفاظ عليها بجودة أصلية.