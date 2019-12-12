الاردن : تعيين موظف بهيئة تنشيط السياحة في نفس يوم تقاعده من الوزارة

جي بي سي نيوز - : قال تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 إن هيئة تنشيط السياحة عينت موظفا لديها بطريقة مخالفة للشفافية والقانون .

وقال التقرير إنه لدى تدقيق ملف التعيين للموظف المذكور تبين أنه احيل على التقاعد من وزارة السياحة وفي نفس يوم احالته تم تعيينه بهيئة تنشيط السياحة بوظيفة ضابط علاقات عامة ،براتب شهري قدره 950 دينارا ، ، وفي نفس الوقت ، ولما كان وزير السياحة هو رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة فقد قرر الوزير ان يكون عمل المذكور في مكتب رئيس مجلس ادارة الهيئة .

والنكتة ، أنه تم تحويل المذكور الىى وظيفة دائمة قبل انتهاء عقده بموجب كتاب مدير عام الهيئة .