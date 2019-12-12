أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

تسريب صورة ومعلومات عن هاتف Huawei P40 المرتقب

Google+ Print
تسريب صورة ومعلومات عن هاتف Huawei P40 المرتقب تسريب صورة ومعلومات عن هاتف Huawei P40 المرتقب

نشر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما قال: إنها صورة مسربة للتصميم الخاص بالهاتف الذكي المرتقب من شركة هواوي (بي40) P40، كما نشر بعضًا من مواصفاته.

وقال صاحب حساب Teme (特米) – الذي يعرف نفسه بأنه مساهم في تسريبات حساب @Slashleaks: إن الهاتف سيقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصات وبدقة FHD+ مع دعم تقنية (المجال الديناميكي العالي) HDR وتغطي 100% من فضاء الألوان DCI-P3.

وفي التغريدة أيضًا ذكر صاحب الحساب أن الهاتف – الذي يُعتقد أنه سيكون النسخة العليا، أي P40 Pro – سيأتي مع كاميرتين أماميتين ضمن الشاشة، وليس ضمن نتوء.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أما فيما يتعلق بالصورة المرفقة مع التغريدة، فهي لا تكشف شيئًا مهمًا عن تصميم الهاتف، فيما عدا الأزرار الجانبية والجزء البارز من نظام الكاميرات الخلفية، الذي يظهر أنه سيكون رأسيًا. كما كُتب في الصورة أن الهاتف سيأتي بالتعاون مع شركة العدسات الألمانية (لايكا) Leica، وهو ما اعتادت هواوي على فعله مع هواتف سلسلة (بي) السابقة.

يُشار إلى أن الوقت لا يزال طويلًا، ويُتوقع ظهور المزيد من التسريبات المتعلقة بالهاتف الذي يُعتقد أنه سوف يُعلن عنه خلال شهر آذار/مارس 2020.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية

فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية

فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020

فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020

تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل

تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل

على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات

على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات