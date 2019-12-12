تسريب صورة ومعلومات عن هاتف Huawei P40 المرتقب

نشر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما قال: إنها صورة مسربة للتصميم الخاص بالهاتف الذكي المرتقب من شركة هواوي (بي40) P40، كما نشر بعضًا من مواصفاته.

وقال صاحب حساب Teme (特米) – الذي يعرف نفسه بأنه مساهم في تسريبات حساب @Slashleaks: إن الهاتف سيقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصات وبدقة FHD+ مع دعم تقنية (المجال الديناميكي العالي) HDR وتغطي 100% من فضاء الألوان DCI-P3.

وفي التغريدة أيضًا ذكر صاحب الحساب أن الهاتف – الذي يُعتقد أنه سيكون النسخة العليا، أي P40 Pro – سيأتي مع كاميرتين أماميتين ضمن الشاشة، وليس ضمن نتوء.

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أما فيما يتعلق بالصورة المرفقة مع التغريدة، فهي لا تكشف شيئًا مهمًا عن تصميم الهاتف، فيما عدا الأزرار الجانبية والجزء البارز من نظام الكاميرات الخلفية، الذي يظهر أنه سيكون رأسيًا. كما كُتب في الصورة أن الهاتف سيأتي بالتعاون مع شركة العدسات الألمانية (لايكا) Leica، وهو ما اعتادت هواوي على فعله مع هواتف سلسلة (بي) السابقة.

يُشار إلى أن الوقت لا يزال طويلًا، ويُتوقع ظهور المزيد من التسريبات المتعلقة بالهاتف الذي يُعتقد أنه سوف يُعلن عنه خلال شهر آذار/مارس 2020.