إسماعيل هنية : أمن الأردن خطنا الأحمر ومعه بالقلب والسيف

جي بي سي نيوز:- أكد رئيس وزعيم حركة حماس إسماعيل هنية أن حماس وعندما يتعلق الأمر بالأردن ومصالحه وأمنه الداخلي والإقليمي تقف مع المملكة الأردنية الهاشمية بـ”القلب والموقف وبالسيف”.

جاء ذلك خلال حديث لشخصيات أردنية وفلسطينية على هامش “لقاء مغلق” أقرب لندوة صريحة بمقاربة تعتبر الشعب الأردني والفلسطيني في “مركب واحد”.

رسائل بالجملة وجهها هنية باسم “الأهل بالقطاع” ومؤسسات حركة حماس.وقال وفق ما نقلت القدس العربي: رقابنا دون سيناريو الوطن البديل ونقف مع الأشقاء الأردنيين ضد الوطن البديل والتوطين والسيناريو الخبيث بكل خياراته التي يمكن أن يخطط العدو عبرها لتصدير الأزمة او الغرق في أوهامه وأحلامه بعنوان فلسطين خارج أي بقعة في فلسطين.

وأضاف: للأردن فضل لا ينكره إلا جاحد على “أهلنا في القطاع” وفي كل فلسطين ولا خصومة اطلاقا مع أي “دولة عربية شقيقة”مهما بلغ الإيذاء وتشويه الصورة وأي بوصلة بخلاف سياسي او اجتهاد لن تحرف حركة حماس عن مواجهتها مع العدو ولصالح شعبنا الفلسطيني.

وتابع هنية: نحن في خندق واحد خصوصا بالقضايا الأساسية والكبرى، ونقدر ونتفهم كل الاعتبارات ونقدر عاليا حرص الشقيق الأردني على الايجابية مع بعض الأخوة في قادة حماس والجانب الإنساني والسياسي لمواقف الملك عبدالله الثاني والتسهيلات لشعبنا.وقال: نقدر عاليا الخدمات الجليلة التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني لأهلنا في قطاع غزة.

وطلب هنية من مجالسيه في اسطنبول نقل رسالة احترام ومحبة للأهل والأحبة والأشقاء في الأردن، موجها التحية لمواقف القيادة الاردنية، مشيرا إلى أن حركة حماس لم تتحدث ولن تتحدث مع الأمريكيين او غيرهم تحت عنوان الصفقة المشبوهة أو تحت عنوان ينتقص من حقوق شعبنا كاملة الفلسطيني كاملة، أما أمن الأردن واستقراره ومصالحه الاساسية فهي مصلحة فلسطينية وحركية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.