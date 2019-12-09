بالفيديو : رفع "قبضة الثورة" في جل الديب شمال بيروت

جي بي سي نيوز :- أزاح المحتجون اللبنانيون في محلة جل الديب شمال العاصمة، الستار عن مجسم "قبضة الثورة"، الذي رفعوه على المسلك الشرقي لأوتوستراد انطلياس الذي يعتبر المدخل الشمالي لبيروت.

وعلى وقع النشيد الوطني والأغاني الوطنية، وفي حضور عائلة أول قتيل في احتجاجات لبنان علاء أبو فخر، وعدد من الفنانين، وحشد من أهالي المتن ووفود من مناطق عدة، ووسط انتشار للجيش والقوى الأمنية التي شكلت خطا فاصلاً لتسهيل حركة السير، تم افتتاح هذا النصب الذي يعبر عن الهبة الشعبية المتوالية في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي.

وتزامن هذا مع تحرك احتجاجي أمام مقر قيادة الاتحاد العمالي العام في مدينة صيدا والجنوب واتهام هذا الاتحاد الذي تسيطر عليه أحزاب السلطة بالتقاعس عن القيام بدوره ومصادرة قراره من السلطة منذ بداية التسعينيات.

المصدر: صحف لبنانية



