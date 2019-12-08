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شاهد.. متظاهر لبناني يحاول حرق نفسه في ساحة رياض الصلح

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شاهد.. متظاهر لبناني يحاول حرق نفسه في ساحة رياض الصلح شاهد.. متظاهر لبناني يحاول حرق نفسه في ساحة رياض الصلح

جي بي سي نيوز :- أعلن الصليب الأحمر اللبناني على "تويتر" أن شخصاً حاول إحراق نفسه في ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت، وسارعت فرقة من الصليب الأحمر لإسعافه.أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام (الوكالة الرسمية) في وسط بيروت، أن أ. س. ع. وهو في منتصف العقد الخامس من العمر، أقدم في ساحة رياض الصلح، على سكب مادة البنزين على جسمه، ثم أضرم النار، فسارع المعتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه لانقاذه، ثم حضرت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ونقلته إلى مستشفى الجعيتاوي، حيث أفيد عن إصابته بحروق متوسطة في رجليه.

وروى شاهد عيان في ساحة رياض الصلح تفاصيل ما حصل عندما عمد المحتج على إحراق نفسه. وأشار في حديث لإحدى وسائل الإعلام المحلية إلى أن الرجل أعلن عن رغبته بحرق نفسه منذ الصباح، وحاول المعتصمون المتواجدون في الساحة إلى منعه من ذلك ووعدوه بتقديم المساعدة له ولأطفاله، الا أنه نفذ وعيده في المساء واستخدم مادة البنزين وأضرم النيران بجسمه فجأة,وفق العربية .

وتدهورت الأوضاع المعيشية في سباق انحداري مع تقلص النمو تدريجياً ليتدحرج بوتيرة أسرع مع انطلاق شرارة الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول، فأرخت ‏بظلها الثقيل على كافة فئات المجتمع اللبناني، حتى ظهرت خلال الأيام الماضية حالات انتحار عدة، إثر تدهور الوضع المعيشي، طالت شباباً عجزوا عن تأمين لقمة العيش لأولادهم.

جي بي سي نيوز

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