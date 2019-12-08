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القضاء اللبناني يوقف راهبتين بتهم تحرش واتجار بالأطفال

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القضاء اللبناني يوقف راهبتين بتهم تحرش واتجار بالأطفال القضاء اللبناني يوقف راهبتين بتهم تحرش واتجار بالأطفال

جي بي سي نيوز :- أوقف القضاء اللبناني راهبتين بينهما رئيسة جمعية، بعد أن رفضت قرارا قضائيا بتسليم عدد من الأطفال الذين يتعرضون لسوء معاملة، وإجبارهم على مشاهدة أفلام إباحية، وتناول طعام منتهي الصلاحية.

وبحسب صحيفة الأخبار، فقد أوقفت القاضية نازك الخطيب الراهبتين بعد أن قالت رئيسة الجمعية إنها لا تخضع للقضاء وإنما للبطريرك.

ونقلت الصحيفة عن شهادات لأطفال أنهم كانوا يتعرضون للتحرش الجنسي، وأنه طلب منهم عدم الحديث حول ممارسات أحد الرهبان.

وقالت إفادة إحدى مندوبات حماية الأحداث عن تبديل أطفال، وبيع أطفال مقابل مبالغ مالية مختلفة حسب وزن الطفل، ولون البشرة، بمبالغ تصل إلى 30 ألف دولار.

ونقلت عن مصادر قضائية، لم تسمها، "أنّ هذا الملف وسط المعلومات المتوفرة من شأنه أنّ يكشف فضائح تتعلّق بتورّط عدد من الجمعيات في ملف الاتجار بالأطفال، علماً بأنّ معظم هؤلاء الأطفال هم من الأطفال المشرّدين المجهولي الهوية الذين يُعثر عليهم في الشارع",وفق عربي 21.

وأصر الوكيل القانوني للراهبة على عدم تسليم الأطفال للقضاء دون قرار كنسي علما بأنه تم تحويلهم إلى الجمعية بناء على قرار قضائي بالأصل، الأمر الذي يثير الشكوك حول وجودهم في الجمعية أصلا، أو أنه تم التصرف بهم، بحسب الصحيفة.

جي بي سي نيوز

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القضاء اللبناني يوقف راهبتين بتهم تحرش واتجار بالأطفال