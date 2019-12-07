اسرائيل تهدد بمنع دخول العمال الاردنيين اذا منع " المتدينون " من دخول الاردن

جى بي سي نيوز - : ذكرت جريدة إسرائيل اليوم إن حادثة وقعت على الحدود الإسرائيلية الأردنية مؤخرا في معبر وادي الأردن، حينما منع الأردنيون شخصيات إسرائيلية تعتمر قبعات متدينين وتحمل رموزا يهودية أخرى من دخول الأردن.

ووفقا للتقرير الذي ترجمته المدينة نيوز فقد قام وزير الداخلية آرييه درعي بإجراء محادثة مع وزارة الخارجية الأردنية، ومع رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، وفي أعقاب ذلك سمح للوفد الإسرائيلي بدخول الأردن شريطة استبدال رموزهم الدينية التي يرتدونها .

وكشفت الصحيفة بأن وزير الداخلية الصهيوني هدد بمنع العمال الاردنيين من الدخول الى اسرائيل .

المصدر : اسرائيل اليوم - ترجمة خاصة