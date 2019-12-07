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ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89%
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:51 صباحاً
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:50 صباحاً
"اليوم" يتابع جهود النهوض بالمستوى الإداري للعاملين بالدولة ورفع قدراتهم
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
(اللعيب) يكشف التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك غدًا ضد بريميرو دي اوجوستو في دوري أبطال أفريقيا
فيديو
Mbc مصر
السبت 07 ديسمبر 2019 01:04 صباحاً
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الكلمات الدلائليه
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