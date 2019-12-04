صفقة اليوم.. احترف التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي مع خصم 97%

الحزمة الشاملة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي The Ultimate Artificial Intelligence & Machine Learning E-Degree Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 300.

المدة: 55 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم الآلي، ,كيفية عمل الخوارزميات، واستخدام لغتي البرمجة بايثون وR في استخراج البيانات، وتحليلها، واستخدم تقنيات التعلم الآلي في التصنيف، وتدريب الشبكات العصبية، بالإضافة إلى التعرف على أساسيات التعلم العميق.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لغة البرمجة R في المعالجة المسبقة للبيانات، وكيفية استخدام أهم حزم البيانات في هذه اللغة لتحليل البيانات، ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، واكتشاف تقنيات استخراج البيانات، وكيفية استكشاف الشبكة العصبية والتصنيف القائم على التعلم العميق.

كما تتضمن هذه الحزمة أيضًا العديد من المشاريع العملية، ودراسات الحالة، والاختبارات، والنصائح والحيل التي ستساعدك على صقل مهاراتك العملية في هذا المجال الواعد.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 760 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تُستخدم تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي اليوم في المجال الطبي، وتطوير الروبوتات، وأجهزة الاستشعار عن بعد، وحتى في أجهزة الصراف الآلي، والتسويق، لذلك زاد معدل الطلب الوظيفي عليها في الفترة الأخيرة.

إذا كنت ترغب في احتراف مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، واستغلال الطلب المتزايد على وظائفه، يمكنك التسجيل في هذه الحزمة التدريبية ( The Ultimate Artificial Intelligence & Machine Learning E-Degree Bundle)، والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 55 ساعة تدريبية لتعلم أكثر من لغة برمجة وبناء مشاريع حقيقية، مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، و300 درس، وأكثر من 55 ساعة من المحتوى لمساعدتك في التعرف على تقنيات التعلم الآلي، واستخدام لغتي البرمجة بايثون وR في استخراج البيانات.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 760 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 19.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم الآلي، وكيفية عمل الخوارزميات، واستخدام لغتي البرمجة بايثون وR في استخراج البيانات، وتحليلها، واستخدم تقنيات التعلم الآلي في التصنيف، وتدريب الشبكات العصبية، بالإضافة إلى الإلمام بأساسيات التعلم العميق.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لغة البرمجة R في المعالجة المسبقة للبيانات، وكيفية استخدام أهم حزم البيانات في هذه اللغة لتحليل البيانات، ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، واكتشاف تقنيات استخراج البيانات، وكيفية استكشاف الشبكة العصبية والتصنيف القائم على التعلم العميق.

كما تتضمن هذه الحزمة أيضًا العديد من المشاريع العملية، ودراسات الحالة، والاختبارات، والنصائح والحيل التي ستساعدك على صقل مهاراتك العملية في هذا المجال.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Introduction to Python for AI and Machine Learning

Software Tools for AI and Machine Learning

Mathematics for Data Science and AI using R

Complete Guide to Machine Learning using Python

Deep Learning for Beginners

Applied Machine Learning for Professionals

الحصول على الصفقة: من هنا.