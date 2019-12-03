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كوالكوم تعلن رسميًا عن أقوى معالجاتها لعام 2020

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أعلنت شركة كوالكوم اليوم الثلاثاء خلال قمة سنابدراجون السنوية رسميًا عن أحدث وأقوى معالجاتها المخصص للأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى معالج آخر للأجهزة المتوسطة.

وكشفت الشركة الأمريكية خلال الحدث عن مواصفات معالجها (سنابدراجون 865) Snapdragon 865 الذي سيكون المشغل لمعظم الهواتف الذكية الرائدة المنتظر الإعلان عنها خلال عام 2020. أما المعالج المخصص للأجهزة المتوسطة، فهو (سنابدراجون 765) Snapdragon 765.

وركزت كوالكوم في كلا المعالجين على شبكات الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، إذ أصبح الأخير جزءًا متزايد الأهمية في الأجهزة المحمولة، في حين يُتوقع أن يقود الأول غالبية عمليات شراء الهواتف الذكية اعتبارًا من العام المقبل.

ولدعم شبكات الجيل الخامس 5G، يأتي معالج (سنابدراجون 865) مع مودم (سنابدراجون إكس55 5جي) Snapdragon X55 5G، الذي تقول إنه منصة الجيل الخامس الأكثر تقدمًا في العالم، وكذلك يأتي معالج (سنابدراجون 765/765جي) مع دعم شبكات الجيل الخامس.

ومن المستغرب أن يأتي معالج (سنابدراجون 765) الموجه للهواتف المتوسطة المواصفات مع خيار خاص بالجيل الخامس، في حين يعتمد معالج (سنابدراجون 865) على مودم منفصل. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يأتي (سنابدراجون 765) بهدف زيادة إطلاق الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس خلال 2020، والتي تمتاز بسعر معقول يشجع على الشراء.

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وإلى جانب معالجي (سنابدراجون 865)، و(سنابدراجون 765)، أعلنت كوالكوم عن تقنية حساس بصمة الأصابع الجديدة (سونيك ماكس) Sonic Max، التي تسمح بدمج الحساس تحت الشاشة مع مساحة أكبر بنحو 17 ضعفًا، بحسب الشركة.

كوالكوم تعلن رسميًا عن أقوى معالجتها لعام 2020

البوابة العربية للأخبار التقنية

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