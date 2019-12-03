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بالفيديو : مقتل 11 مدنيا في قصف للنظام السوري على إدلب

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بالفيديو : مقتل 11 مدنيا في قصف للنظام السوري على إدلب بالفيديو : مقتل 11 مدنيا في قصف للنظام السوري على إدلب

جي بي سي نيوز :- ارتفع إلى 14 قتيلا و27 جريحا، عدد ضحايا المدنيين في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، نتيجة استهدافها من قبل مقاتلات النظام.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن النظام السوري يواصل استهداف الأبرياء في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وقالت الوزارة التركية في بيانها: "اليوم تعرض سوقان شعبيان في إدلب لقصف مكثف من قِبل مقاتلات النظام السوري، وقُتل في هذه الهجمات 14 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 27 آخرين".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد",وفق الاناضول .

وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.


 

جي بي سي نيوز

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