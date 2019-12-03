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آبل تبيع 3 ملايين AirPods يوم الجمعة السوداء

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آبل تبيع 3 ملايين AirPods يوم الجمعة السوداء آبل تبيع 3 ملايين AirPods يوم الجمعة السوداء

تشير التقديرات إلى أن شركة آبل باعت حوالي 3 ملايين زوج من سماعاتها اللاسلكية AirPods و AirPods Pro خلال العطلة بين يوم الجمعة السوداء ويوم Cyber ​​Monday، وذلك وفقًا لما قاله المحلل دان إيفس Dan Ives من شركة الخدمات المالية والاستثمارات Wedbush، مستشهداً بنقص المخزون لدى تجار التجزئة.

هذا وتقول شركة الخدمات المالية والاستثمارات: إنها تشهد زيادة في الطلب على AirPods و AirPods Pro خلال فترة العطلة، وإن هناك اهتمام غير مسبوق بسماعات الأذن اللاسلكية من آبل، ويدعم هذا الطلب إدخال النموذج المزود بميزة إلغاء الضوضاء منذ وقت ليس ببعيد.

وكانت آبل قد أطلقت النسخة الجديدة من سماعتها اللاسلكية AirPods Pro بقيمة 249 دولارًا في نهاية شهر أكتوبر، والتي جلبت معها ميزة إلغاء الضوضاء وجهاز استشعار قوة جديدة، فيما تواصل الشركة بيع AirPods من الجيل الثاني بقيمة 159 دولارًا مع علبة قياسية، وبقيمة 199 دولارًا مع علبة الشحن اللاسلكي Qi.

وأفادت التقارير الصادرة الأسبوع الماضي بأن آبل قد طلبت من الموردين زيادة إنتاج AirPods Pro ومضاعفة الإنتاج الشهري في أعقاب ارتفاع الطلب من مليون إلى 2 مليون وحدة شهريًا، وشددت التقارير على أن المخزون منخفض خاصةً فيما يتعلق بنسخة AirPods Pro

وتقول شركة Wedbush: إن مسارات الإنتاج هذه تساعد في تقليل قيود العرض وتتوقع أن تملأ آبل جميع طلبات AirPods تقريبًا، ومع ذلك، يبلغ متجر آبل حاليًا عن تأخير لمدة 4 أسابيع في أوقات الشحن لمشتريات AirPods Pro الجديدة، مما يعكس الطلب المتزايد على أجهزة الشركة الأكثر شعبية.

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يذكر أن المحلل قد أوضح أن آبل ستبيع أكثر من 60 مليون AirPods بالنسبة لعام 2019، ويمكن لهذه الأرقام أن تصل إلى 85-90 مليون في عام 2020.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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