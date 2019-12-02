بالفيديو : لقاء مع سيدة فلسطينية قدمت الى عمان للمشاركة في أيام مقدسية

جى بي سي نيوز - : افتتح المهندس عاطف الطراونة الجمعة مهرجان ايام مقدسية الذي اقيم في رأس العين بعمان واشتمل على معروضات مقدسية وتراثية فلسطينية تؤرخ للمدينة المقدسة وعروبتها .

وكانت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب المحامي يحيى السعود أعدت لهذا المهرجان منذ اسابيع ، واقيم بدعم من امانة عمان ووزارة الشباب والاوقاف واستمر لثلاثة ايام خلت .

وخلال تجوالنا في مهرجان ايام مقدسية صادفنا مشاركة سيدة فلسطينية من القدس ، حدثتنا عن مشاركتها وسبب قدومها .

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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا