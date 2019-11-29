تيك توك يصبح منبرًا للأطباء لتثقيف الشباب صحيًا

أفاد تقرير جديد بأن هناك أطباء أصبحوا يستغلون خدمة مشاركة الفيديو (تيك توك) TikTok في تثقيف أجيال الشباب بالأمور الطبية، وذلك في خطوة يرونها مهمة

ووفقًا للتقرير، فهناك أطباء يستخدمون المنصة لتبديد الخرافات الإنجابية، ولتعليم المستخدمين كيفية إجراء الإسعافات الأولية الأساسية. وهناك من يستخدم المنصة لعرض “أسلوب الحياة المحمومة” الذي يتعامل به الناس كل يوم.

وقالت الطبيبة المقيمة (روز ماري ليزلي): “عند الوصول إلى المراهقين، أعتقد أنه من المهم لقاؤه حيث هم – وفي هذا الوقت، فإن هذا المكان هو وسائل التواصل الاجتماعي”. وأضافت: “أقدم معلوماتي الصحية كما لو كنت أتحدث إلى أحد أصدقائي”.

وكانت ليزلي قد حذرت مستخدمي (تيك توك) من آثار السجائر الإلكترونية على الرئتين البشرية على صفحة For You في وقت سابق من هذا العام، وذلك في ذروة انتشار إصابات الرئة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني. وفي ذلك الفيديو، أشارت إلى شبكة من البقع الأخف على الصدر بالأشعة السينية من مريض مصاب بالمرض.

وبعد تعرض ليزلي للنقد بسبب ذلك الفيديو، قالت: “بالطبع، فأنت عندما تلقي ضوءًا سلبيًا على شيء يُنظر إليه على أنه “رائع”، سيكون رد فعل الناس سلبًا”، مشيرةً إلى أن العديد من الردود المرفوضة كانت من مستخدمي (تيك توك) الذين باعوا منتجات التدخين الإلكتروني في السوق السوداء.

وتحاول ليزلي جعل مقاطع الفيديو الخاصة بها جذابة للشباب، وهي لا تغوص في المجال الطبي، بل تعطي المعلومات الضرورية بأسلوب مبسط. وهي تقول: “نعلم أن غالبية الشباب يأخذون أخبارهم من الإنترنت. ولهذا السبب، فمن الأهمية بمكان أن يصل الأطباء وخبراء الصحة العامة إلى هؤلاء الناس في أماكن الإنترنت”.