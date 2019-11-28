تسريب جديد عن كاميرات Galaxy S11 يهدم مصداقية التصاميم المسربة

قال أحد أشهر المسربين في قطاع التقنية على موقع تويتر: إن التصاميم التي سُربت عن هاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 فيها خطأ يتعلق بحساس التقريب البصري.

وقال حساب @UniverseIce في تغريدة اليوم: “جميع عدسات التقريب البصري (بمعدل) 5X مربعة الشكل (لإدخال قدر أكبر من الضوء)، وهذا خطأ في تصاميم S11+: لم نجد الفتحة المربعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن منطقة الحساس لـ S11+ الحقيقي أنيقة وليست فوضوية جدًا”.

ومن المفترض أن يقدم هاتف (جالاكسي إس11) كاميرا تقريب 5X بشكل منظار الأفق، وجميع تصاميم منظار الأفق التي رأيناها ذات فتحة عدسة مستطيلة، وذلك بهدف السماح للمزيد من الضوء بالوصول إلى الحساس، لذا من غير المحتمل أن تستخدم سامسونج تصميمًا دائري الشكل الذي شُوهد في جميع التصاميم التي نُشرت حتى الآن عن الهاتف.

ونشر حساب @UniverseIce صورًا للعديد من الهواتف التي تأتي مع حساس تقريب بصري، بما في ذلك هواتف من أوبو، وفيفو.

يُشار إلى أن صحيفة كورية كانت قد أفادت أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي بأن شركة سامسونج تعتزم اعتماد كاميرا قادرة على التقريب البصري بمعدل 5x في هاتفها الرائد القادم (جالاكسي إس11) المتوقع إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2020.

وبحسب الصحيفة أيضًا، فإن سامسونج تعتزم إطلاق هاتف (جالاكسي إس11) مع أربع كاميرات خلفية، بما في ذلك كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وهي دقة عالية جدًا لم تُطلق في أي هاتف حتى الآن، إلا في هاتف لشاومي التي تعاونت مع سامسونج على تطوير حساس التصوير 108 MP ISOCELL Bright HMX.

وذكرت الصحيفة الكورية في تقريرها أن وحدة الكاميرا ذات التقريب البصري لجهاز (جالاكسي إس11) ستكون مثل المنظار، الأمر الذي يمنع من أن تكون الكاميرا بارزة كثيرًا على ظهر الهاتف. وكانت شركة أوبو الصينية قد قدمت وحد تقريب بصري بمعدل 5X في (مؤتمر الجوال العالمي) MWC في عام 2017.