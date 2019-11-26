"حزب الله" يضع شروطه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ويحدد مهامها

جي بي سي نيوز :- قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه لا يمكن الخضوع للشروط الأمريكية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، منوها بأنه لا يمكن استخدامها رافعة لخيارات سياسية مقابل أخرى.

وأكد قاسم خلال استقباله، اليوم الاثنين وفدا من اللقاء الوحدوي الإسلامي برئاسة عمر غندور أن "القاسم المشترك بين الجميع على المستوى الشعبي والقوى السياسية يبدأ بالاصلاح ومعالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".

وشدد قاسم على أن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون "حكومة الإنقاذ التي توقف التدهور المالي والاقتصادي، وتشرع لعمل إصلاحي واسع مترافقا مع مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتمنع الاستغلال السياسي الخارجي لآلام الناس ومعاناتهم".

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله