4 هزات أرضية تضرب منطقة البحر الميت

جي بي سي نيوز:- سجل مرصد الزلازل الاردني اليوم الاثنين اربع هزات ارضية ضربت منطقة البحر الميت أعلاها بلغت 8ر3 درجة على مقياس ريختر شعر به سكان مناطق الاغوار والكرك.

وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي: إن الهزات التي وقعت في غور حديثة بمنطقة البحر الميت بلغت 6ر2 درجة عند الساعة 02ر10 صباحا و3ر3 درجة الساعة 07ر10 و8ر3 درجة الساعة 39ر01 و7ر3 درجة الساعة 48ر01 .

ووفق المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقعت الهزات على اعماق تراوحت بين 12 و7 كيلو مترات.