أخبار عاجلة

باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

4 هزات أرضية تضرب منطقة البحر الميت

Google+ Print
4 هزات أرضية تضرب منطقة البحر الميت 4 هزات أرضية تضرب منطقة البحر الميت

جي بي سي نيوز:- سجل مرصد الزلازل الاردني اليوم الاثنين اربع هزات ارضية ضربت منطقة البحر الميت أعلاها بلغت 8ر3 درجة على مقياس ريختر شعر به سكان مناطق الاغوار والكرك.
وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي: إن الهزات التي وقعت في غور حديثة بمنطقة البحر الميت بلغت 6ر2 درجة عند الساعة 02ر10 صباحا و3ر3 درجة الساعة 07ر10 و8ر3 درجة الساعة 39ر01 و7ر3 درجة الساعة 48ر01 .
ووفق المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقعت الهزات على اعماق تراوحت بين 12 و7 كيلو مترات.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟