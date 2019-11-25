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باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام
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السبت 21 ديسمبر 2019 08:36 مساءً
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم
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السبت 21 ديسمبر 2019 08:35 مساءً
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
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السبت 21 ديسمبر 2019 08:33 مساءً
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة
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السبت 21 ديسمبر 2019 08:33 مساءً
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:54 مساءً
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:54 مساءً
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:46 مساءً
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:45 مساءً
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:30 مساءً
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في استفتاء (وشوشة) 2019.. (MBC مصر) أفضل قناة و(الحكاية) أفضل توك شو وعمرو أديب أفضل مذيع
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Mbc مصر
الاثنين 25 نوفمبر 2019 11:28 مساءً
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