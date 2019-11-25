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آبل تتوقع بيع أكثر من 100 مليون جهاز iPhone 5G

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آبل تتوقع بيع أكثر من 100 مليون جهاز iPhone 5G آبل تتوقع بيع أكثر من 100 مليون جهاز iPhone 5G

أفادت تقارير أن شركة آبل تطلب من شركائها في سلسلة التوريد توقع ما يزيد عن 100 مليون طلب لجهاز iPhone 12 العام المقبل، بينما من المتوقع أن تبيع الشركة حوالي 80 مليون وحدة من هواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro في العام الحالي 2019.

ويمثل الرقم 100 مليون جهاز أو أكثر زيادة كبيرة في الطلب، ومن الواضح أن هذا المستوى من الطلب يغذيه دعم تقنية الجيل الخامس 5G، إلى جانب  التوقعات بأن يشتمل iPhone 12 على ترقيات عتادية وتصميمية هامة بالمقارنة مع أجهزة العامين الماضيين.

وتعتمد الأرقام على التوقعات التي قدمتها آبل لشركائها في سلسلة التوريد حتى يتمكنوا من البدء في الاستعداد والتحضير لمسار الإنتاج في العام المقبل.

ومع ذلك، فإن قفزة بنسبة 25 في المئة في مبيعات أجهزة آيفون الجديدة للنصف الثاني من العام تبدو طموحة إلى حد ما، حيث تأرجحت مبيعات آيفون صعودًا وهبوطًا بنسبة 5 في المئة فقط خلال السنوات القليلة الماضية.

هذا ومن المتوقع أن يشتمل iPhone 12 على دعم لشبكة الجيل الخامس 5G عبر رقاقات مودم من كوالكوم، ومستشعر ToF جديد للكاميرا الخلفية ثلاثي الأبعاد من أجل وظائف الواقع المعزز، بالإضافة إلى تغيير تصميمي يذكر المستخدمين بتصميم هاتف iPhone 4.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن انتشار شبكات الجيل الخامس والبنية التحتية لشركات الاتصالات سوف يدفع العملاء إلى تحديث هواتفهم.

وتقدم العديد من الشركات المصنعة لهواتف أندرويد نسخًا داعمةً لشبكات الجيل الخامس، لكنها تأتي عادةً كإصدارات أعلى سعرًا من الإصدارات الأصلية للهواتف، كما أن نقص خدمات 5G يعني أن الطلب الحالي من العملاء صغير.

وتوقع أحد المحللين أن يتم شحن 15 مليون هاتف ذكي داعم لشبكات 5G فقط حتى نهاية عام 2019، ومن الواضح أن التوقعات تبشر بارتفاع هذا الرقم بشكل كبير في عام 2020.

يذكر أن هناك بعض الأحاديث بأن تكلفة تبني الجيل الخامس 5G ضمن هواتف آيفون قد تؤدي إلى زيادة سعر الهاتف، الأمر الذي قد يمثل خروجًا عن استراتيجية آبل لعام 2019 المتعلقة بالحفاظ على ثابتة وخفض سعر هاتف iPhone 11 بمقدار 50 دولارًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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