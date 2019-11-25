الأردن : ترجيح رفع سعر البنزين

جي بي سي نيوز :- توقع الخبير النفطي عامر الشوبكي أن تتجه الحكومة بعد أيام قليلة، لرفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 بمقدار 10 فلس/لتر، وبنسبة تقدر بـ 1% - 1.5%، وأن تثبت سعر السولار والكاز.

وعزا توقعه لارتفاع معدل سعر خام النفط برنت عالمياً لهذا الشهر، حيث بلغ 62.5 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر الماضي الذي بلغ 59.7 دولار للبرميل، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8%، مما أدى لإرتفاع في سعر المشتقات النفطية العالمي حسب مقياس "بلاتس".

وأضاف "رغم عوامل الكبح ومخاوف عدم إتفاق الولايات المتحدة مع الصين في الملف التجاري والتي أدت لتوازن أسعار النفط عالميا، إلا أن مقاومة عامل الإنتاج الرئيسي رجح كفة الإرتفاع في أسعار النفط العالمية بعد توقعات بأن تتجه دول أوبك+ في إجتماعها في فيينا يوم 5 كانون أول المقبل إلى زيادة أو تجديد وتمديد أمد إتفاق خفض الإنتاج لما بعد آذار 2020".

وتابع أنهم اتفقوا على استمرار خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً السنة الحالية وحتى آذار المقبل وذلك للحفاظ على مكاسب وأسعار نفط مرتفعة ومرضية لهذه الدول.

‎يذكر أن الحكومة الأردنية إعتمدت تخفيض طفيف في أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الماضي بعد قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية الممثلة بأمين عام وزارة الطاقة وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة ،حيث تم تخفيض سعر الكاز و السولار 10 فلس/لتر، ليصبح 595 فلس/لتر، وبنسبة انخفاض 1.7%.

كما تم تخفيض سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلس/لتر ليصبح 765 فلس/لتر وبنسبة تخفيض 0.7%، وتثبيت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1005 فلس/لتر، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للإسطوانة، وتثبيت فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند 10 فلس على كل كيلوواط.