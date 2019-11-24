بالفيديو : قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة بـ"تل أبيض" السورية

جي بي سي نيوز :- قتل وأصيب عدد من المدنيين السورييين السبت، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة "تل أبيض" شمال شرق سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، عن حصيلة أولية لضحايا التفجير، مشيرة إلى أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في هجوم لتنظيم "ي ب ك"، بسيارة مفخخة استهدف المنطقة الصناعية في تل أبيض السورية.

وشددت الوزارة على أن الوحدات الكردية لا تختلف عن "داعش"، في مهاجمتها للمدنيين الأبرياء.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "دوغان" أن تفجير السيارة المفخخة أسفر عن 14 قتيل على الأقل، وجرح 26 آخرين، قبل أن تتراجع عن هذه الإحصائية وتكتفي بإحصائية وزارة الدفاع التركية.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمام مخبز في مركز مدينة تل أبيض، لافتة إلى أن طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان التفجير لنقل الجرحى إلى المستشفى، وأن عددا من الجرحى وصفت حالتهم بالخطرة.

بدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن "انفجار السيارة المفخخة وقع في منطقة الصناعة بالمدينة"، لافتا إلى أنه وثق مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم 4 من عائلة واحدة جراء التفجير.

وأكد المرصد في بيان له، أن "العدد مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 22 جريحا بعضهم في حالات خطرة"، لالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

من جانبه، ذكر الائتلاف الوطني السوري أن انفجار السيارة المفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة، أدى إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات في حصيلة غير نهائية,وفق وكالات .

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر الضحايا والدمار، الذي تسببت به السيارة المفخخة.