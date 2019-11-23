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جبران باسيل يدعو لبناء دولة لبنان وعدم الاحتماء بالميليشيات ومنع الخارج من فرض أجندته

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جي بي سي نيوز :- أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، على ضرورة حماية الشرعية وبناء الدولة وعدم الاحتماء بالميليشيا، ومنع الخارج من فرض أجندته في لبنان، حسب تعبيره.

وكتب باسيل في تغريدة على "تويتر": "نبني الدولة ولا نهدم مؤسساتها، نحمي الشرعية ولا نحتمي بالميليشيا، ندعم الأوادم ونفضح الفاسدين".

وأضاف: "نؤيد الصادقين في الشارع ونحرم الاستغلاليين من استعماله ونمنع الخارج من فرض أجندته".

وشدد باسيل، على أنه "هكذا نحن نعيش الاستقلال الفعلي كل يوم في أدائنا السياسي، وهكذا نعمل معا للحفاظ عليه لكل الوطن".

ودعا وزير الخارجية اللبناني، في كلمة ألقاها أمام تظاهرة بعبدا، مطلع الشهر الجاري، إلى ضرورة محاسبة الفاسدين وبناء دولة مدنية، من دون انقلاب على النظام، بل بتطويره من خلال الدستور.

وأشار باسيل، إلى "قطع الطريق على النائب الذي يرفض إقرار قوانين محاربة الفساد، وعلى السياسي الذي يهرب من المحاسبة، وعلى القاضي الذي لا يحاسب ولا يطبّق القانون".

يذكر أن المحامي مروان سلام، تقدم بإخبار ضد رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، يتهمه باختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.

ويشهد لبنان مظاهرات منذ أسابيع ضد الفساد وتطالب بحكومة فاعلة تعالج الأزمة الاقتصادية، أدت إلى تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون.

المصدر: RT + تويتر جبران باسيل

 

 

جي بي سي نيوز

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