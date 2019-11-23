أدوبي تكشف عن المزايا القادمة إلى فوتوشوب على آيباد

كشفت شركة أدوبي يوم الخميس عن خارطة الطريق الخاصة بتطبيق (فوتوشوب) Photoshop على حواسيب آيباد اللوحية من آبل، والتي تحدد ما سيحدث بالنسبة للتطبيق لبقية العام، وفي النصف الأول من 2020.

وكانت أدوبي قد أطلقت تطبيق فوتوشوب لحواسيب آيباد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك بعد نحو عام من الإعلان عن ذلك. وقد أعادت الشركة تصميم التطبيق ليتوافق مع الأجهزة المحمولة، ويحتوي العديد من الأدوات الأساسية التي توفرها نسخة سطح المكتب من البرنامج، بما في ذلك أدوات الإنشاء، والتنميق، والأقنعة. ومع أن التطبيق الجديد لا يوفر جميع المزايا، إلا أن الشركة وعدت بإضافة المزيد لاحقًا.

والآن كشفت الشركة عن المزيد القادم، إذ سوف تُطلق قبل نهاية العام الحالي ميزة (اختيار الموضوع) Select Subject، التي تسمح للمستخدمين باختيار المواضيع تلقائيًا في صورة، وذلك بغية تسريع الاختيارات المعقدة. كما تعتزم الشركة تحسين المستندات السحابية لتكون أسرع من ذي قبل.

ويتيح نظام المستندات السحابية الجديد للمستخدمين حفظ المستندات بين فوتوشوب على آيباد وسطح المكتب. وقد حُسِّن تنسيق المستند السحابي في فوتوشوب لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها على PSD فقط.

واعتبارًا من مطلع 2020، فإن أدوبي تخطط لتقديم عدد من أدوات الاختيار المتقدمة، بما في ذلك فرشاة (صقل الحافة) Refine Edge، وخيارات (المنحنيات) Curves، و(طبقة التعديل) Adjustment Layer، بالإضافة إلى أدوات أخرى، مثل: (حساسية الفرشاة) Brush Sensitivity، و(التدوير) Rotate Canvas، ودمج تطبيق (لايتروم) Lightroom.

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وبالإضافة إلى الميزات القادمة، أصدرت أدوبي حديثًا ميزة جديدة تسمح لمستخدمي فوتوشوب على آيباد بتصفح وتثبيت 1,300 خط مضمن في تطبيق (كريتيف كلاود) Creative Cloud المجاني، وجميع الخطوط البالغ عددها 17,000 الخطوط المضمنة في اشتراك Creative Cloud.