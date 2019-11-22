أخبار عاجلة

ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية -
حماس: سنتعاون مع محكمة الجنايات الدولية -
وبكرة أحلى| اللقاء الكامل مع د. أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر -
أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز -
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
السفيرة عزيزة- لغتنا الجميلة.. مبادرة لتوعية الطلبة والحفاظ على هوية اللغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

هدايا مثالية من كانون لموسم الأعياد

Google+ Print

اقترب موعد الأعياد والجمعات العائلية الرائعة، التي تتميز بأجوائها الدافئة المليئة بالحب والعطاء. ليس هناك أجمل من التعبير عن الحب للعائلة والأصدقاء المقربين بتقديم الهدايا التي تجلب البهجة للجميع، وتعزز هذه اللحظات الجميلة، وتبني ذكريات لا تنسى.

إليكم بعض أفكار الهدايا من كانون والتي يمكنكم الاختيار منها لإهداء أطفالكم، وعائلاتكم، وأصدقائكم:

هدايا مثالية من كانون لموسم الأعياد
هدايا مثالية من كانون لموسم الأعياد

“زوميني S” الكاميرا الفورية هدية مثالية للأطفال، وتتميز بتعدد إمكانياتها، حيث إنها سهلة التنقل نظرًا لحجمهما المناسب للجيب، وإمكانية الطباعة في أي مكان على ورق قابل للصق. مناسبة لجميع المناسبات، سواء نزهة مع الأصدقاء أو حفل موسيقي أو عيد ميلاد، بطباعة صور فورية بحجم 2×3 بوصات (5×7.6 سم) على ورق “زينك” Zink للصور الفوتوغرافية ذي الخلفية اللاصقة، وقد جعلت هذه الكاميرا ذات الوزن الخفيف التقاط اللحظات اليومية أسهل وأكثر بهجة، ما يساعد المستخدمين على سرد قصصهم أينما ذهبوا.

 

هدايا مثالية من كانون لموسم الأعياد
هدايا مثالية من كانون لموسم الأعياد

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

طابعة صور صغيرة وأنيقة هدية مناسبة للعائلة، للحفاظ على أجمل صور العائلة وذكرياتهم في ألبوم. لا داعي للذهاب إلى الاستوديو لطباعة صور جواز السفر والهوية الشخصية، فهذه الطابعة ستغنيكم عن هذا المشوار، وستوفر من وقتكم وستزودكم بأجمل الصور بجودة عالية.

 

هدايا مثالية من كانون لموسم الأعياد
هدايا مثالية من كانون لموسم الأعياد

كاميرا كانون EOS M50 هدية رائعة لأصدقائكم الذين ينوون السفر خلال عطلة الأعياد. تتميز الكاميرا بحجمها الصغير وتصميمها الكلاسيكي بطابع عصري، والتي يمكنكم حملها معكم أينما ذهبتم. مناسبة جدا لعشاق السفر الذين يرغبون في تدوين مغامراتهم ورحلاتهم الشيقة!

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة