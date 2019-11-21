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مصر تطلق غدًا “طيبة-1”.. أول قمر صناعي مصري للاتصالات

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مصر تطلق غدًا “طيبة-1”.. أول قمر صناعي مصري للاتصالات مصر تطلق غدًا “طيبة-1”.. أول قمر صناعي مصري للاتصالات

أعلنت أنها ستطلق أول قمر صناعي للاتصالات في مدارها يوم الجمعة، وهي خطوة تقول إنها ستحسن البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت وتجذب الاستثمار.

وقال مسؤولون: إنه من المقرر إطلاق صاروخ (طيبة-1) في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش (الساعة 11:08 بتوقيت القاهرة) على أحد صواريخ أرينسبيس الأوروبية من مركز فضائي في غيانا الفرنسية.

يُشار إلى أن المصرية أطلقت اسم (طيبة) نسبةً إلى العاصمة المصرية القديمة “طيبة”، التي تقع أطلالها في مدينة الأقصر الجنوبية الحديثة.

وقال مسؤولون حكوميون: إن القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 5.6 أطنان والذي صنعته (إيرباص) Airbus، و(تاليس ألينيا سبيس) TAS سيظل في مداره لمدة 15 عامًا على الأقل لتزويد “كل شبر” من مصر بخدمات الاتصال والإنترنت.

وقال (محمد الكوصي) – المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية – لوكالة رويترز: “القمر الصناعي سيزود مصر بشبكة اتصالات موازية إلى جانب الشبكة الأرضية الحالية وبنية تحتية قوية للاتصالات”. وأضاف: “إن نمو الاقتصاد يعتمد على اتصالات قوية”.

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هذا؛ وستقوم وكالة الفضاء المصرية بتشغيل القمر الصناعي من مركز التحكم في القاهرة. وقال وزير الاتصالات المصري (عمرو طلعت) في بيان: إن القمر الصناعي “يمثل قفزة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات”. وتشمل منطقة تغطية (طيبة-1) بعض الدول العربية والأفريقية المجاورة، وقد تبيع مصر خدمات الأقمار الصناعية في المستقبل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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