أخبار عاجلة

أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
مايكروسوفت تطور حواسيب قابلة للطي مع مفاصل تعمل بالسائل -
خلل في بطاقة الاتصال يؤثر على مليار هاتف ذكي -
أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الطعاني: تحملنا خمس لاجئي العالم... وأزمتنا الاقتصادية سببها موقفنا الوطني

Google+ Print

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقًا، أن "الأردن استقبل خمس لاجئي العالم، وتحمل أعباءهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ما أثر على الاقتصاد الوطني، وزاد من نسب البطالة بين الأردنيين بشكل كبير".

© flickr.com / Isriya Paireepairit

وطالب الطعاني من ما أسماهم بالدول الصديقة، ودول الجوار "فتح استثماراتهم في الأردن، ودعم عجلة الاقتصادية الوطنية، للمساهمة في عودة الأوضاع إلى طبيعتها التي كانت عليها في السابق".

وأشار إلى أن "فرض للضرائب، أمر طبيعي في ظل الأزمة الاقتصادية المستشرية، والتي يجب على الدولة أن تضع خياراتها لتقليلها والتخلص منها".

و أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، اليوم الأحد، أن معدل البطالة ارتفع إلى 19.2% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 19% في الربع الأول من السنة الحالية.

وأضافت دائرة الإحصاء أن معدل البطالة لدى الذكور بلغ  (17.1%)خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل (27.2%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.5 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فكان معدل البطالة في الربع الثاني من 2018 قد بلغ 18.7%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالوثائق : اللجنة الادارية النيابية تطلب من الحكومة الاعتذار من المعلمين وتضع مبادرة لحل الازمة

بالوثائق : اللجنة الادارية النيابية تطلب من الحكومة الاعتذار من المعلمين وتضع مبادرة لحل الازمة

الحكومة التونسية لا تمانع عودة الرئيس الأسبق بن علي حال تدهور صحته

الحكومة التونسية لا تمانع عودة الرئيس الأسبق بن علي حال تدهور صحته

الحكومة المصرية توضح حقيقة "أدوات مدرسية مضرة بالصحة"

الحكومة المصرية توضح حقيقة "أدوات مدرسية مضرة بالصحة"

الحكومة المصرية ترد على مزاعم التكلفة الباهظة لـ"المونوريل"

الحكومة المصرية ترد على مزاعم التكلفة الباهظة لـ"المونوريل"