قطر تدين بشدة الهجوم على قاعدة القوات الخاصة في كابول

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أفغاني اليوم الخميس، إن هجوما انتحاريا وقع في مدخل معسكر للجيش في إقليم كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن الهجوم وقع الساعة 12:50 ظهرا بالتوقيت المحلي (08:20 بتوقيت غرينتش) وأنه استهدف معسكر تدريب للقوات الأفغانية الخاصة.

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ولم يكشف رحيمي عن طبيعة الانفجار أو عدد الضحايا الذين سقطوا في الحادث.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن سيارة مفخخة استخدمت في الانفجار، مضيفا أن عددا من المسلحين هاجموا القاعدة العسكرية.

ونفى رحيمي قيام مسلحين بهجوم في أعقاب الانفجار.

ويقع معسكر تدريب القوات الخاصة على أطراف العاصمة الأفغانية كابول.

وبحسب موقع "مصراوي"، أعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت إنه أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود.

ويأتي الهجوم بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات بين واشنطن وطالبان.

ومنذ بداية العام الجاري، لقي 221 شخصا حتفهم وأصيب 1058 آخرون في 19 هجوما وتفجيرا في العاصمة الأفغانية وحدها.