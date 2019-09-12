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مصر تعرب للدول الأوروبية عن عدم ارتياحها لطول أمد مفاوضات سد النهضة

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مصر تعرب للدول الأوروبية عن عدم ارتياحها لطول أمد مفاوضات سد النهضة مصر تعرب للدول الأوروبية عن عدم ارتياحها لطول أمد مفاوضات سد النهضة

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم الخميس، دعا نائب وزير الخارجية المصرية، السفير حمدي سند لوزا، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي.

وأعرب لوزا، للمدعوين عن "عدم ارتياح لطول أمد المفاوضات"، موضحا أن "مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاثة على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة".

وأكد لوزا، على أهمية "سير المفاوضات بحسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، وأن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنب الأضرار التي ستقع على دولتي المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان حياة للشعب المصري".

وتخوض مصر والسودان كدولتي مصب، وإثيوبيا كدولة منبع للنيل، جولات مفاوضات منذ سنوات حول سد النهضة الذي تقيمه أثيوبيا. وتدعو مصر من خلال المفاوضات إلى إطالة فترة ملء خزان السد لتفادي التأثير على حصة مصر من مياه النيل، الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

SputnikNews

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