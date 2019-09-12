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جوجل تدفع 1.1 مليار دولار في فرنسا لتسوية تحقيق في الاحتيال المالي

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جوجل تدفع 1.1 مليار دولار في فرنسا لتسوية تحقيق في الاحتيال المالي جوجل تدفع 1.1 مليار دولار في فرنسا لتسوية تحقيق في الاحتيال المالي

وافقت شركة جوجل على دفع ما يقرب من مليار يورو (1.10 مليار دولار أمريكي) للسلطات الفرنسية لتسوية تحقيق الاحتيال المالي الذي بدأ قبل أربع سنوات؛ في صفقة قد تخلق سابقة قانونية لشركات التقنية الكبرى الأخرى الموجودة في البلاد.

ويسعى المحققون الفرنسيون إلى إثبات ما إذا كانت جوجل – التي يقع مقرها الأوروبي في العاصمة الإيرلندية دبلن – قد فشلت في دفع مستحقاتها للدولة عن طريق تجنب إعلان أجزاء من أنشطتها في البلاد.

وقالت جوجل في بيان: إن التسوية تشمل غرامة قدرها 500 مليون يورو وضرائب إضافية قدرها 465 مليون يورو. ولا تدفع جوجل سوى القليل من الضرائب في معظم الدول الأوروبية نظرًا لأنها تعلن عن جميع المبيعات تقريبًا في أيرلندا. وهذا ممكن بفضل ثغرة في قانون الضرائب الدولي، ولكن إبرام جميع عقود البيع يتوقف على الموظفين في دبلن.

وقال (أنتونين ليفي) – أحد محامي جوجل – في جلسة استماع في محكمة باريس: “يسمح الاتفاق بتسوية مرة واحدة لجميع هذه النزاعات السابقة”. ويقدر المبلغ الضريبي الإجمالي بأقل من 1.6 مليار يورو، وهو المبلغ الذي كانت وزارة المالية الفرنسية تسعى للحصول عليها من جوجل بعد مداهمة مكاتب الشركة في باريس في عام 2016. وفي ذلك الوقت، استبعدت الوزارة التسوية مع الشركة.

وقال وزير الموازنة الفرنسي (جيرالد دارمانين) لصحيفة لو فيجارو يوم الخميس: إن التسوية ستخلق سابقة قانونية. وأضاف أن المحادثات جارية مع العديد من الشركات الكبرى والصغيرة، التي لم يحدد أسماءها. وتكافح الدول الأوروبية في سبيل فرض ضرائب على أرباح شركات التقنية المتعددة الجنسيات المستمدة من ولاياتها القضائية.

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وقد ضغطت فرنسا بشدة من أجل فرض ضريبة رقمية لتغطية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها واجهت مقاومة من أيرلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا. وفرضت الفرنسية في النهاية ضرائب من جانبها وحدها، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد للتلويح بخطر فرض ضريبة انتقامية على الخمر الفرنسي.

وقالت جوجل: “إننا ما نزال مقتنعين بأن الإصلاح المنسق للنظام الضريبي الدولي هو أفضل وسيلة لتوفير إطار واضح للشركات العاملة في جميع أنحاء العالم”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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