أخبار عاجلة

#الجمعة_في_مصر| الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا قبل مباراة الفريق أمام كانو سبورت غداً -
"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية -
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

عقب إلغاء رسوم تكرارها... الكشف عن قيمة السعر الموحد لتأشيرات العمرة

Google+ Print

وانفردت الصحيفة بصدور أمر سامي بشأن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

© REUTERS / SUHAIB SALEM

وقال وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر.

وتابع أن القرار يأتي في إطار حرص "القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

وأوضح بنتن أن المملكة تسعى لأن يتم هذا الأمر وسط منظومة من الخدمات يتم تقديمها للزوار.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية

"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية

صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي

صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق