عقب إلغاء رسوم تكرارها... الكشف عن قيمة السعر الموحد لتأشيرات العمرة

وانفردت الصحيفة بصدور أمر سامي بشأن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

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وقال وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر.

وتابع أن القرار يأتي في إطار حرص "القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

وأوضح بنتن أن المملكة تسعى لأن يتم هذا الأمر وسط منظومة من الخدمات يتم تقديمها للزوار.