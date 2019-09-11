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آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

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آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

نشرت شركة آبل بعد حدث الإعلان عن هواتف آيفون 11 الجديدة أمس الثلاثاء مقطع قصيرًا على قناتها على موقع يوتيوب لخصت فيه كل الحدث، واختصرت مدة الحدث التي بلغت ساعتين إلى دقيقتين فقط.

وتحدثت آبل في الفيديو القصير عن كل ما أعلنت عنه خلال الحدث، وأبرز المزايا، بما في ذلك: حواسيب آيباد الجديدة، وساعة آبل الجديدة، وهواتف آيفون، كما تناولت خدمتها التلفزية، وخدمة بث الألعاب (آبل آركيد).

ولكن بين لقطات الفيديو السريعة جدًا، وفي معرض حديثها عن حاسوب آيباد الجديد الذي يمتاز بأنه يتضمن معالجًا أسرع من الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز، نشرت الشركة – في الدقيقة الثانية والثانية الخامسة والعشرين – صورة لشاشة الموت الزرقاء التي تعد أبرز عيوب نظام ويندوز.

ولكن لقطة الشاشة الزرقاء تلك – التي لم تدم سوى أجزاء من الثانية – ضمنتها الشركة رسالة مخفية موجهة لعشاقها، وبدأتها بعبارة (الخطأ 09102019) في إشارة إلى تاريخ الحدث. ثم كتبت الشركة: “هذه مجرد خاطرة. ولكن قد يكون الأمر جميلًا أن يكون لدينا هنا رسالة سرية لعشاق آبل المخلصين الذي سوف يوقفون الفيديو”.

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وأسفل هذا المقطع نشرت الشركة مجموعة من الكلمات المُرمَّزة بنظام العد الثنائي، لتكون رسالة سرية ضمن الرسالة السرية الأولى، وبترجمة هذه الكلمات، تكون النتيجة هذه الجملة: “إذًا لقد استغرقت بعض الوقت لترجمة هذا؟ إننا نحبك”.

يُشار إلى أن حدث الأمس شمل الإعلان عن هاتف آيفون 11 الذي يمتاز ببعض التحسينات الداخلية، وكاميرتين خلفيتين، وهاتفي آيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، اللذين يمتازان بثلاث كاميرات خلفية، وتحسينات في المواصفات الداخلية، أما التصميم فهو مماثل تقريبًا لهواتف آيفون 10 التي أُطلقت العام الماضي.

وأعلنت الشركة أيضًا عن موعد وسعر خدمة بث الألعاب (آبل آركيد)، وكذلك سعر وموعد إطلاق خدمتها الجديدة (آبل تي في بلس) Apple TV+، كما أعلنت عن حاسوب آيباد بشاشة مقاس 10.2 بوصات تدعم القلم الإلكتروني (آبل بنسل)، وعن الجيل الخامس من ساعتها الذكية (آبل ووتش سيرس 5) Apple Watch Series 5.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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