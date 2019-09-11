مسؤول يمني يتهم المندوب الإماراتي باقتحام مؤسسة الكهرباء والاستيلاء على معداتها (صور)

القاهرة - سبوتنيك. وقال محروس في منشور على صفحته في "فيسبوك": "تفاجأنا اليوم الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر بقيام المندوب الإماراتي خلفان المزروعي والمسؤول عن مؤسسة خليفة للأعمال الانسانية باقتحام مؤسسة الكهرباء في محافظة سقطرى بمعية عدد من عناصر الانتقالي وسيطرتهم على مولدات ومحولات كهربائية وسحبها من المحطة".

وأضاف أن "ما يقوم به المندوب الإماراتي وأدواته من الاعتداء على مؤسسات الدولة سلوك مستهجن ومرفوض، ويجب التوقف عنه فورا".

وتعهد محروس بـ"تعزيز حماية مؤسسات الدولة، وعدم السماح بأيادي العبث للنيل منها"، مشيراً إلى توجيهه الأجهزة الامنية بـ"حماية مؤسسات الدولة والوقوف أمام خطوات ومخططات التخريب والعبث".

واعتبر "من يراهن على خلط الأوراق ومعاقبة أبناء سقطرى والنيل من خدماتهم وإذكاء الفتنة خاسر ولن يمروا".

وأكد أن "السقطريين سيقفون ومعهم الشرفاء جميعاً أمام كل يد تحاول العبث بمحافظتهم ولن يسمحوا لنار الفتنة أن تشب".