ويجو: أكثر الوجهات تداولاً على إنستاجرام لعام 2019

كشف ويجو (Wego)، محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن وجهات الإجازات الأكثر تداولاً على صفحات إنستاجرام حول العالم خلال صيف 2019.

وقد سلط ويجو الضوء على توجهات جيل الألفية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي عموماً على خياراتهم.

وبالنظر إلى أبرز المحطات السياحية الشهيرة، تندرج كل من لندن ودبي ضمن قائمة أبرز خمس وجهات سياحية حول العالم.

وتتصدر لندن القائمة مستأثرة بالحصة الأكبر من التفاعل على إنستاجرام، مع ما يزيد عن 118 مليون هاشتاج، لتتفوق على باريس التي حصدت 101 مليون هاشتاج، تليها مدينة نيس مع 87 مليون هاشتاج، ونيويورك مع 83 مليون هاشتاج.

وتأتي دبي في المرتبة الخامسة مع ما يزيد عن 79 مليون هاشتاج.

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ويعتبر التداول على صفحات إنستاجرام عاملاً هاماً يؤثر على قرارات جيل الألفية في اختيار وجهاتهم السياحية، إذ يفضل أكثر من 41 في المئة من الأشخاص الذين لا تزيد أعمارهم عن 33 عاماً اختيار وجهات من خلال الصور التي يتم تداولها على إنستاجرام.

وتشتمل الهاشتاجات الأكثر تداولاً على مدن أخرى، مثل إسطنبول؛ وجاكرتا؛ ولوس أنجلوس؛ وبرشلونة؛ وموسكو؛ وطوكيو.

وصرح مأمون حميدان، المدير العام لشركة ويجو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: تعتبر إنستاجرام اليوم من أبرز العوامل المؤثرة على عملية اختيار الوجهات السياحية والأنشطة بدءاً من المغامرات وتجارب الوجهات الصحية والطبيعية والبرية إلى رحلات المدن العصرية وتجارب الطهو والفن وغيرها الكثير.

وأضاف “تكشف الأبحاث توجهات جيل الألفية نحو تفضيل الإنفاق على السفر أكثر من الأمور الأخرى، إذ تتمحور اهتمامات هذه الشريحة حول الرغبة في اختبار تجارب متنوعة في الحياة”.

وتبين توجهات عام 2019 رغبة الأشخاص في فترة العشرينيات من العمر في السفر إلى أماكن لالتقاط صور المناظر الطبيعية الفريدة أو السمات الثقافية الأصيلة، بالإضافة طبعاً إلى الوجهات التي تقدم تجارب طعام استثنائية.

وسلط ويجو الضوء على أسباب هذه التوجهات، لتحتل دبي في المرتبة الأولى بصفتها الوجهة الأكثر تفضيلاً في مجال تجارب الطعام، إذ تضم 26 في المئة من الهاشتاجات الخاصة بدبي هاشتاج (food#).

وتضم التجارب المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي والتي ينشدها جيل الألفية هذا العام أنشطة خارجية في مواقع مذهلة، كالتزلج على الألواح وقوفاً في بحيرات نيوزيلندا أو الغطس في بحار كرواتيا الصافية.

وقد ساهم وجود الهواتف الذكية المدعمة بميزات التقاط صور رائعة تحت الماء في تعزيز هذا التوجه بشكل خاص.

كما نالت شيانج ماي في تايلاند حصة كبيرة ضمن المنشورات الأكثر تداولاً على إنستاجرام هذا العام لما تحتضنه من أدغال فريدة وحياة برية متنوعة، إلى جانب المنتجعات الصحية والمعابد الرائعة والمزينة بالألوان الذهبية والفضية والزرقاء.

وأشار ويجو في هذه الدراسة إلى إعجاب جيل الألفية بوجهات أخرى متداولة على إنستاجرام، مثل المناظر الطبيعية الخلابة التي تشبه سطح القمر في كابادوكيا التركية، والتضاريس البركانية والبراري الاستثنائية في آيسلندا.

بالإضافة إلى قطار بيك ترام في هونج كونج الذي يوفر إطلالات بديعة على المدينة بأكملها والخليج من أعلى قمة جبل فيكتوريا.

وجذبت حدائق بالي المعلقة قرب أحواض السباحة المتماهية مع الأفق في جزيرة بالي الإندونيسية وصخرة دايفينج بورد في كيب تاون على جبل تيبل الكثير من رواد إنستاجرام هذا العام.