دايسون تكشف عن المكنسة اللاسلكية Dyson V11TM

كشفت دايسون الستار عن مكنسة (Dyson V11TM) اللاسلكية التي تعد ثمرة لما يتجاوز العقد من الزمن في تطوير محركات دايسون الرقمية واللاسلكية، حيث شارك 315 مهندسًا في المشروع، مع تصميم أكثر من 32500 جزءًا من النماذج.

وتأتي مكنسة (Dyson V11TM) مجهزة بثلاث معالجات دقيقة توفر مستوى جديد من الذكاء في أداء النظافة والمراقبة.

وتوجد المعالجات الدقيقة في مستشعر الحمل الديناميكي الذي يقع داخل رأس التنظيف في محرك دايسون الرقمي (V11) والبطارية.

وتفيد هذه التطورات بضبط قوة الشفط تلقائياً وفقاً لنوعية الأرض وتمكن المستخدم من معرفة مقدار وقت التشغيل المتبقي.

وقال جيمس دايسون: نعمل في تطوير المكانس منذ أكثر من 25 عاماً، ولن يتوقف التطور أبداً، ولم ينحصر تركيزنا عند تصميم مكنسة (Dyson V11TM) اللاسلكية في تحسين الأداء فقط، وإنما أردنا إضافة الذكاء لأدائها كي تساعد المستخدم في التنظيف بشكل أفضل.

رأس التنظيف ومستشعر الحمل الديناميكي:

يوفر مستشعر الحمل الديناميكي بفضل ذكاء رأس التنظيف مقاومة الفرشاة حتى 360 مرة في الثانية ويتواصل تلقائياً مع المعالجات الدقيقة للمحرك والبطارية لتغيير قوة الشفط بين السجاد والأرضيات الصلبة، مما يتيح تنظيف السجاد بعمق وتمديد وقت التشغيل على الأرضيات الصلبة.

ويعد رأس التنظيف قوي العزم أقوى منظف لاسلكي طورته دايسون على الإطلاق، ويتميز بشعيرات نايلون صلبة تتغلغل بعمق داخل السجاد لإزالة الأوساخ العميقة، بالإضافة إلى ألياف الكربون المضادة للشحنات، والتي تلتقط الغبار من الأرضيات الصلبة والشقوق المختلفة.

ويدور محرك رقمي متكامل شريط الفرشاة حتى 60 مرة في الثانية، كما ابتكر مهندسو دايسون طريقة لإحكام وضعية رأس التنظيف قوي العزم على الأرض، وذلك باستخدام قطعة إحكام مصنوعة من البولي يوريثان المرن.

شاشة لعرض تقارير التشغيل:

تعرض الشاشة معلومات عن الأداء، بما في ذلك وضع الطاقة المختار؛ والعد التنازلي لفترة التشغيل، مما يمنح المستخدم مزيداً من التحكم في عملية التنظيف.

وتذكر الشاشة المستخدم بموعد تنظيف الفلاتر للحصول على أفضل أداء، وإبلاغه بأي انسداد وكيفية إزالته، وذلك بفضل مغنطيس المستشعر الموجود ضمن الفلتر، كما تخبر الشاشة المستخدم في حال عدم تركيب الفلتر بشكل صحيح.

بطارية دايسون الأقوى حتى الآن:

يتمتع نظام البطاريات في مكنسة دايسون بسبع خلايا أكبر مصنعة من النيكل والكوبالت والألمنيوم تساعد في توفير طاقة شفط أكبر.

وتعمل البطارية ونظام المراقبة في مكنسة (Dyson V11TM) معاً لقياس مقدار وقت التشغيل المتبقي، ويقيس النظام قدرة الخلية ويستخدم خوارزمية تتعلم سلوك المستخدم عند استخدامه للجهاز مع مرور الوقت لحساب وقت التشغيل المتبقي، ويأخذ الوقت المتبقي المعروض على الشاشة وضع التنظيف والأداة ونوعية الأرضية في الاعتبار.

قوة شفط أكبر:

حلل مهندسو دايسون كافة تفاصيل محرك دايسون (V10) الرقمي السابق، وتم استخدام موزع ثلاثي في محرك دايسون الرقمي الجديد (V11) الذي يدور بسرعة تصل إلى 125 ألف دورة في الدقيقة.

ويوازن الموزعان الأول والثاني تدفق الهواء، ويقللان الاضطرابات، مما يساعد على زيادة الامتصاص، بينما يقلل الموزع الثالث الضوضاء ويحسن الصوت الصادر عن المكنسة.

ويتميز الدوار الميكانيكي، وهو الجزء الذي يدفع الهواء في المحرك، بتصميم شفرات أطول وأرق لزيادة المساحة الملامسة للهواء دون زيادة كتلة الدوار، مما يؤدي إلى تخفيف الحمل على الشفرات مقابل كل وحدة مساحة، وبالتالي تقليل تسرب الهواء ورفع كفاءة حركة الهواء بشكل عام.

ويرسل مستشعر الضغط داخل محرك دايسون الرقمي (V11) المعلومات إلى المعالج الدقيق، مما يسهل إمكانية الإبلاغ عن أي انسداد عبر الشاشة، حيث يشير الانخفاض المفاجئ والحاد في الضغط إلى انسداد، وإذا تم اكتشاف انخفاض أبطأ، فيشير ذلك إلى أن الفلتر يحتاج إلى الغسيل.

الفلترة المتقدمة:

يمكن أن يؤثر التعرض للغبار والمواد المسببة للحساسية على الصحة العامة، لذلك تم تطوير منظومة الفلترة المغلقة بالكامل في مكنسة (Dyson V11TM) لتلتقط 99.97 في المئة من الجزيئات الصغيرة حتى 0.3 ميكرون وطرح هواء أكثر نقاءً.

وتعمل 14 فرازة مخروطية على توليد قوة لدفع الجسيمات فائقة الدقة، مثل غبار اللقاح؛ والبكتيريا، إلى الحاوية، وتتوفر مكنسة (Dyson V11TM) بثلاثة أنواع ابتداءً من 2665 درهمًا إماراتيًا.