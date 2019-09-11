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الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

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الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في قطاع غزة الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

وبحسب "قدس"، شن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا غارة على شمال قطاع غزة.

وأضافت، الطيران الإسرائيلي، قصف موقعًا آخرًا للمقاومة غرب دير البلح وسط قطاع.

وتابعت "قدس"، أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت النار صَوب الطيران الحربي الإسرائيلي شمال قطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء الثلاثاء، في تل أبيب مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، حسب ما ذكره مكتب رئيس .

وتأتي مشاورات نتنياهو مع المستوى الأمني الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخين من غزة صوب مدينة أسدود جنوب إسرائيل.

واضطر الحرس الشخصي المرافق لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو لإنزاله إلى أحد الملاجئ في المدينة حيث كان يلقي كلمة في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود، وقد توقفت الفعالية بفعل الصواريخ ودوت صافرات الإنذار في المدينة وفتحت الملاجئ أمام السكان.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطاع تظهر هرع الحرس الشخصي برفقة نتنياهو إلى أحد الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن "نتنياهو أخلى مؤتمرا انتخابيا في أسدود بعد انطلاق صفارات الإنذار وهرع إلى الملاجئ".

وأطلقت صافرات الإنذار مساء أمس الثلاثاء في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة، وذلك بعد رصد منظومة القبة الحديدية لإطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مدينتي عسقلان وأسدود جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان له: "اعترضت القبة الحديدية صاروخين جرى إطلاقهما من قطاع غزة دون وقوع إصابات وتم تفعيل الإنذار في مدينتي عسقلان وأشدود".

SputnikNews

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