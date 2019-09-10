أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حدث سعيد... أم كلثوم بضيافة الموصل المحررة من "داعش" (صور)

Google+ Print

تذوق الموصليون الذين تهافتوا بأعداد كبيرة إلى قاعات "المهرجان الدولي" الذي أقيم بين العراق، وجمهورية العربية، في جامعة الموصل، أكلة "الكشري" المصرية الشهيرة، بأطباق فضية لامعة، وسط روح الدعابة، والجمال التي يتمتع بها المواطنون المصريون المشاركون في المعرض.

يأخذكم موقع "سبوتنيك" في جولة داخل المهرجان الدولي للتسوق بين العراق، ومصر، الذي أنطلق منذ الأول من شهر أيلول/ سبتمبر، والمحدد اختتامه غدا الأربعاء، 11 سبتمبر، في قاعة كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل، وسط مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد.

المهرجان الدولي الذي أقيم بين العراق، وجمهورية مصر العربية، في جامعة الموصل

© Sputnik . Nazek Mohammed

المهرجان الدولي" الذي أقيم بين العراق، وجمهورية مصر العربية، في جامعة الموصل

ويهدف المهرجان، توطيد روح التعاون التجاري، والثقافي بين البلدين، وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في الموصل التي تعرضت للتخريب والتدمير على يد "داعش" الإرهابي منذ منتصف عام 2014، وحتى تقهقره وهزيمته أواخر عام 2017، ببطولات سطرتها القوات العراقية.

واستعرض المواطنون المصريون، المشاركون في المهرجان، مجسمات لتراث وحضارة بلادهم العريقة من الإهرامات إلى الآلة القديمة، والمطربين الراحلين على رأسهم أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ومختلف السلع المنفذة يدويا بكل حب، وبراعة، ودقة.

المهرجان الدولي الذي أقيم بين العراق، وجمهورية مصر العربية، في جامعة الموصل

© Sputnik . Nazek Mohammed

المهرجان الدولي" الذي أقيم بين العراق، وجمهورية مصر العربية، في جامعة الموصل

وأخذت رائحة بهار "المحمصة المصرية "الكركدية" لنفسها حيزا بارزا في المهرجان، لتتهافت عليها بارعات الطبخ، والمطبخ الموصلي المعروف بفنه وأسلوبه المميز في تنفيذ أصعب، وأفخم أنواع الطعام العراقي من "الكبة، إلى الباجة، والممبار، والدولمة" وما لذ منها وطاب.

وعلى مقربة من قاعة بيع الغزلان النحاسية، كانت هناك سيدة باسمة الوجه، ترتدي قميصا بلون الربيع، وحجاب "توربان" نيود، تبيع الإكسسوارات النسائية، والرجالية، بين المصنوعة من معدن الستيل، والمشغولة من الأحجار الملونة، والبراقة، من خواتم، وقلائد، وأساور، جملت أيدي الفتيات اللواتي تجمهرهن قرب الحلي حائرات في اقتناء أي منها بأسعار بسيطة جدا ً لا ترتفع عن 15 ألف دينار عراقي.

المهرجان الدولي الذي أقيم بين العراق، وجمهورية مصر العربية، في جامعة الموصل

© Sputnik . Nazek Mohammed

المهرجان الدولي" الذي أقيم بين العراق، وجمهورية مصر العربية، في جامعة الموصل

حمل المصريون في جعبهم كل أنواع الجمال من صناعة بلادهم، إلى الموصل، لينالوا اقبالا شعبيا كبيرا، ونجاحا ساحقا حتى في اليوم ما قبل الأخير من المهرجان الذي من المؤمل أن يعاد إقامته السنة المقبلة، في ظل عودة الحياة التي رجعت مرة أخرى في نينوى المتقدمة نحو مستقبل أفضل.

SputnikNews

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها

إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر

إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر

سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر

سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر

لقاءات مع مصطفى كمال مدرب حراس مرمى المصري وأحمد مسعود حارس الفريق

لقاءات مع مصطفى كمال مدرب حراس مرمى المصري وأحمد مسعود حارس الفريق