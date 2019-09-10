ارتفاع عدد المقترضين من شركاتِ التمويل الأصغر

جي بي سي نيوز:- سجل أداء شركات التمويل الأصغر الذي يضم تسع شركاتٍ خاضعةٍ لرقابةِ البنك المركزي الأردني خلال هذا العام اداءً يعتبر جيدا في ظلِ الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة، بحسبِ البيانات الرسمية لشبكةِ مؤسسات التمويل الأصغر- تنمية.

البيانات أظهرت أن عدد المقترضين من شركاتِ التمويل الأصغر ارتفع 3% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل الى نحو 463 ألفاً مقابل 449 ألفا لذات الفترة للعام الماضي.

فيما نما حجمُ إجمالي التمويل خلال النصف الأول من العام الحالي 1% حيث منحت الشركات قروضا بقيمة 251 مليون دينار مقابل منح 250 مليون دينار تقريبا في ذات الفترة من العام الماضي .

الأرقام اظهرت تراجع متوسط قيمة القروض التي منحتها في أول ستة أشهر حيثُ بلغت 578 دينارا بتراجع نسبته 2% عن نفس الفترة الماضية حيث بلغ 588 ديناراً .

حصةُ النساء من القروض التي منحتها شركات التمويل الأصغر تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% حيث شكلت 72% بعد أن كانت تشكل 75% خلال النصف الاول من العام الماضي، ما يؤشر الى تراجع أما في منح القروض للنساء أو في طلبهن للقروض.

ويأتي هذا انعكاساً لإنخفاض نسبة الاستهلاك في المملكة والذي أثر على الرياديات ضمن القطاع، كما بينت الأرقام ارتفاع نسبة القروض المعرضه لخطر عدم السداد بنسبة طفيفة، اذ بلغت في النصف الاول من العام الحالي 2.4% مقابل ما نسبته 1.6% خلال النصف الاول من العام الماضي.

وعلى مستوى المحافظات، فقد أظهرت بيانات شبكة تنمية أن الجزء الأكبر من عمل القطاع تتركز في خارج العاصمة وبنسبة 68% و اعلى نسبة نمو في الإقراض كانت في محافظة المفرق وبنسبة 7%، ثم محافظة البلقاء بنسبة نمو 6% ومعان 5%، في حين تراجع مستوى الإقراض في باقي المحافظات بالدرجة الأولى جرش بنسبة 4% ثم محافظات الطفيلة والعقبة ومادبا بنسبة 3% .

أما توزيع المحفظة الاقراضية على القطاعات التي تمولها هذه الشركات، فقد اظهرت البيانات أن الطلب على القطاع التجاري هو الاعلى بنسبة 46% من إجمالي المحفظة الإقراضية خلال النصف الأول من العام الحالي، ثم تحسين المسكن بنسبة 30% والقطاع الخدماتي بنسبة 9% .