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سامسونج: جالاكسي فولد يتضمن المئات من التطبيقات المحسنة

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سامسونج: جالاكسي فولد يتضمن المئات من التطبيقات المحسنة سامسونج: جالاكسي فولد يتضمن المئات من التطبيقات المحسنة

أوضحت شركة سامسونج أن هناك المئات من التطبيقات التي جرى تحسينها بشكل خاص من أجل هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد (Galaxy Fold)، وسلطت الضوء على بعض التطبيقات التي تدعم بشكل كامل عامل الشكل القابل للطي.

وساعد تأجيل إطلاق جالاكسي فولد في حصول سامسونج والمطورين على بعض الوقت لتحسين البرامج للهاتف القابل للطي الأكثر شهرة في العالم.

وعملت سامسونج وجوجل بشكل وثيق معًا لجعل نظام أندرويد أكثر مرونة على جالاكسي فولد، وسهلت جوجل – من خلال أندرويد 10 – طريقة تغيير حجم التطبيقات وإضافتها إلى محاكي أندرويد الذي يدعم التبديل بين شاشات العرض المتعددة أثناء التنقل.

وسهل هذا الأمر على المطورين مسألة اختبار كيفية عمل تطبيقاتهم على عامل الشكل الجديد، إذ تٌشكل الهواتف القابلة للطي مستقبل الأجهزة المحمولة، وقد حان الوقت بالنسبة للمطورين لضبط تطبيقاتهم بحيث تعمل على هذه الهواتف بشكل سلس.

ومن المعروف أن الهواتف القابلة للطي لا تساوي الكثير بدون التطبيقات التي يمكنها الاستفادة من شاشاتها، حتى أن شركة هواوي قد أرجأت إطلاق هاتفها القابل للطي (Mate X) لإتاحة الفرصة لصانعي التطبيقات لتحسين تطبيقاتهم.

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ويشمل شركاء التطبيق الذين ذكرتهم شركة سامسونج على وجه الخصوص: فيسبوك؛ ومايكروسوفت؛ وسبوتيفاي؛ وتويتر؛ وأمازون برايم ؛ و (VSCO)؛ و (App in the Air)؛ و (iHeartMedia).

وتقول سامسونج: هناك المئات من التطبيقات في متجر جوجل بلاي ومتجر جالاكسي تدعم الهواتف القابلة للطي مثل جالاكسي فولد.

ويمكن للمستخدمين مع جالاكسي فولد التبديل بسهولة بين شاشة الغلاف والشاشة الرئيسية، كما يمكن تشغيل العديد من التطبيقات في وقت واحد، على الشاشة الرئيسية بقياس 7،7 إنشًا، مما يحدث ثورة في طريقة العمل واللعب أثناء التنقل.

وأنشأت سامسونج وجوجل – منذ تقديم (Infinity Flex Display) في 2018 – مختبرات اختبار في مدن في جميع أنحاء العالم للعمل مع الشركاء والمطورين وتشجيعهم على الاختبار والتحقق من أن تطبيقاتهم وخدماتهم هي الأمثل لنظام جالاكسي فولد ونظام أندرويد البيئي.

يذكر أنه من غير الواضح بعد إلى أي مدى تم تحسين هذه التطبيقات، لكن يبدو أن الشركات المطورة للبرامج قد عدلت التطبيق ليتماشى مع نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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