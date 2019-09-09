العراق يترأس اجتماع الدورة الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لوكالة "سبوتنيك"، إن العراق سيتسلم رئاسة الاجتماع من جمهورية الصومال الفيدرالية.

ومن المقرر أن يلقي محمد علي الحكيم، وزير الخارجية العراقي، كلمة في الاجتماع، قبل عقد مؤتمر مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويناقش المجتمعون عددا من الموضوعات والبنود الموضوعة على جدول الأعمال، التي تهدف لبلورة مواقف موحدة إزاء قضايا المنطقة، ولا سيما القضايا العربية.

ويسعى المجتمعون للتأكيد على أهمية إنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة بالطرق السلمية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

يذكر أن الاجتماع يقام يوم غد الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.