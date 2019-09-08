اسراء غريب ..فلسطين تؤكد والأردن ينفي

جى بي سي نيوز :- نفى مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور المستشار عدنان عباس ان الاردن لم يستلم تقارير طبية بخصوص وفاة الفتاة الفلسطينية اسراء غريب .

وأكد ان ما يتم تداوله حول ارسال الطب الشرعي الفلسطيني عينات مخبرية من جثمان الشابة غير صحيح .

في ما زال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب يصرح لغاية اليوم انه تم إرسال عينات مخبرية من جثمان الشابة إسراء غريب لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام في الاردن .

وقال الخطيب، وفق وكالة (وفا)، الجمعة: "ارسال العينات لإدارة المختبرات الأردنية يأتي كونها تقدم المساعدة في مثل هذا النوع من الفحوصات ولتعذر إجرائها لدينا في فلسطين، حيث تم إرسالها من قبل الطب الشرعي الفلسطيني".