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اسراء غريب ..فلسطين تؤكد والأردن ينفي

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اسراء غريب ..فلسطين تؤكد والأردن ينفي اسراء غريب ..فلسطين تؤكد والأردن ينفي

جى بي سي نيوز :- نفى مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور المستشار عدنان عباس ان الاردن لم يستلم تقارير طبية بخصوص وفاة الفتاة الفلسطينية اسراء غريب . 

وأكد ان ما يتم تداوله حول ارسال الطب الشرعي الفلسطيني عينات مخبرية من جثمان الشابة غير صحيح . 

في ما زال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب يصرح لغاية اليوم انه تم إرسال عينات مخبرية من جثمان الشابة إسراء غريب لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام في الاردن . 

وقال الخطيب، وفق وكالة (وفا)، الجمعة: "ارسال العينات لإدارة المختبرات الأردنية يأتي كونها تقدم المساعدة في مثل هذا النوع من الفحوصات ولتعذر إجرائها لدينا في فلسطين، حيث تم إرسالها من قبل الطب الشرعي الفلسطيني".

جي بي سي نيوز

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