أخبار عاجلة

ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سلمى اللومي: نثق بأن مستقبل السياحة الروسية في تونس سيكون واعدا

Google+ Print
سلمى اللومي: نثق بأن مستقبل السياحة الروسية في تونس سيكون واعدا سلمى اللومي: نثق بأن مستقبل السياحة الروسية في تونس سيكون واعدا

وقالت اللومي في تصريحات لوكالة سبوتنيك " بلد صديق وشريك اقتصادي هام جدا لتونس، والعلاقات التونسية الروسية وطيدة جدا، كذلك روسيا تحتل مكانة هامة في السوق السياحية التونسية"، متابعة "عندما كنت على رأس وزارة السياحة خلال الأربع سنوات الأخيرة تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون لتدعيم الشراكة بين البلدين، ناهيك وأن تونس استقبلت آلاف السياح الروس خلال تلك الفترة".

وأضافت اللومي "نحن على ثقة بأن مستقبل السياحة الروسية في تونس سيكون واعدا جدا خلال المرحلة المقبلة، ومن بين أهم أولويات برنامجنا الانتخابي دفع الدبلوماسية الاقتصادية مع البلدان الشقيقة والصديقة لتونس، وعلى رأسها روسيا".

وبسؤالها عن أولى القرارات التي سوف تتخذها حال فوزها بالانتخابات، قالت اللومي "المرحلة المقبلة في تونس ستكون اقتصادية بامتياز، وأول ما سنقوم به في حال فوزنا في الانتخابات هو إصلاح وتطوير الاقتصاد، ودفع الدبلوماسية الاقتصادية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل تحقيق التنمية في كل ربوع البلاد".

وبحسب رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي الحبيب الفرجيجي فإن أكثر من 600 ألف سائح روسي زار البلاد في 2018.

ويعد قطاع السياحة أحد أهم قطاعات الاقتصاد التونسي، من ناحية إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفيره للوظائف، لكنه شهد تراجعا واضحا عقب الثورة التونسية في عام 2011، حتى بدأ يتعافى بقوة مرة أخرى خلال الأعوام الأخيرة ليتجاوز مؤشرات 2010.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عودة 4 أطفال من عائلات داعش إلى روسيا

عودة 4 أطفال من عائلات داعش إلى روسيا

روسيا تتهم جوجل وفيسبوك بالسماح بنشر دعاية سياسية خلال انتخابات محلية

روسيا تتهم جوجل وفيسبوك بالسماح بنشر دعاية سياسية خلال انتخابات محلية

روسيا وأوكرانيا.. إتمام تبادل المعتقلين

روسيا وأوكرانيا.. إتمام تبادل المعتقلين

يوم الانتخابات الموحد في روسيا

يوم الانتخابات الموحد في روسيا