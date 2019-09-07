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"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة

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© REUTERS / Fawaz Salman

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، إن "قوى العدوان تحتجز السفينة (MAIRA) في منطقة الانتظار، ولم تسمح لها بالدخول إلى غاطس ميناء الحديدة منذ وصولها المنطقة فجر الثلاثاء الماضي".

وأضافت أن "الناقلة تحمل على متنها 12.500 طن من المازوت و2500 طن ديزل خاصة بكهرباء الحديدة ومصنع أسمنت عمران".

وأشارت إلى "أن احتجاز ناقلة المازوت والديزل، سيفاقم من معاناة المواطنين في الحديدة نتيجة انقطاع الكهرباء".

يذكر أن الأمم المتحدة تعتمد في جيبوتي آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، التي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

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