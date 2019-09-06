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روسيا والعراق يبحثان آفاق التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

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© Sputnik . Алексей Дружинин

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الاتصالات بالشركة، اليوم الجمعة: "استقبل نائب مدير شركة "روس آتوم"، نيكولاي سباسكي، في الرابع من أيلول/سبتمبر، السفير العراقي في موسكو، حيدر منصور هادي العذاري، بناء على طلبه. حيث بحثا آفاق استئناف التعاون بين البلدين في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع الأخذ في الاعتبار التجربة التاريخية للعهد السوفياتي".

يذكر أن اتحاد شركات "روس آتوم" هي شركة حكومية قابضة تضم أكثر من 360 مؤسسة صناعية تعمل في القطاع النووي الروسي، من بينها كافة الشركات المدنية التي تعمل في القطاع النووي وشركات إنتاج الأسلحة النووية بالإضافة إلى معاهد البحوث والدراسات والأسطول النووي الروسي.

وتحتل شركة "روس آتوم" المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطات اليورانيوم والمرتبة الخامسة في العالم من حيث حجم إنتاجه. كذلك وتحتل شركة "روس آتوم" المرتبة الرابعة في العالم من حيث حجم إنتاج الطاقة النووية بالإضافة إلى أنها تسيطر على نسبة 40 في المائة من السوق العالمية للخدمات الخاصة بعمليات تخصيب اليورانيوم ونسبة 17 في المائة من سوق الوقود النووي العالمية.

SputnikNews

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