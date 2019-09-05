مصدر في المجلس السيادي يؤكد اعتماد المجلس لأعضاء الحكومة السودانية

وقال المتحدث، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية،، إن "المجلس اعتمد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية".

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيعلن الحكومة بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، في وقت سابق إن "حمدوك سيعلن حكومته الخميس خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء".

وعقب أدائه اليمين الدستورية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

وأرجع مجلس السيادة ذلك التأخير إلى الرغبة فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري (بين الرجال والنساء)، بحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم المجلس محمد الفكي.

والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات "49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة".