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نيكون تكشف عن عدسة NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

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نيكون تكشف عن عدسة NIKKOR Z 24mm f/1.8 S نيكون تكشف عن عدسة NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

أعلنت شركة نيكون Nikon عن إطلاق عدسات (S-Line) الجديدة – (NIKKOR Z 24mm f/1.8 S) – لسلسلة (Nikon Z)، والتي تُعد مثالية لالتقاط مجموعة كبيرة من المشاهد ذات الزاوية الواسعة، بدءًا من التصوير في الأماكن المغلقة والمناظر الطبيعية إلى المناظر الليلية، سواءً في اللقطات الثابتة والأفلام.

وتُعد عدسة (NIKKOR Z 24mm f/1.8 S) – بفضل نظام الحامل (Z-mount) الجديد الأكبر في الصناعة – بمثابة العدسة العالية الأداء من فئة (S-Line)، إذ توفر أداء وعرض بصري فائق من أي مسافة تصوير.

وبالرغم من كونها عدسة فائقة الزاوية، فإن (NIKKOR Z 24mm f/1.8 S) توفر تصحيحًا فعليًا للتشوهات ووضوحًا لمشاهد التصوير بأكملها، حيث يمكنها التقاط صور بأقل قدر من التشويه في المكان المحيط عند تصوير أبنية معمارية أو سماء مليئة بالنجوم.

وتُعد العدسات الأولية السريعة ذات الزاوية الواسعة 24 ميليمتر المحتوية على تسع شرائح بؤرية مثالية للتصوير واسع المجال وتصوير الفيديو.

وتعتبر عدسة (NIKKOR Z 24mm f/1.8 S) مثالية للمستخدمين الذين:

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  • يفضلون التقاط صور عالية الجودة بزاوية واسعة.
  • يفضلون التقاط مشاهد بزاوية عريضة باستخدام عدسة واسعة الزاوية سريعة.
  • يفضلون عدسة مناسبة لتسجيل الأفلام مع انتقال سلس أثناء التعريض الضوئي.

وقالت شركة نيكون: منتجاتنا مصممة لتلبية احتياجات عملائنا، حيث توفر عدسة (NIKKOR Z 24mm f/1.8 S) إدراكًا فائقًا عالي الدقة وهي رائعة لالتقاط الصور الشخصية والصور اللا متناهية.

وأضافت “تم تحسين الأداء البصري للعدسة من خلال قطر الحامل الداخلي لحامل Z بقياس 55 ميليمتر والمسافة البؤرية القصيرة للحافة عند 16 ميليمتر، حيث إنها تستفيد من نظام حامل Z لتقديم الحد الأدنى من التشويه وتوفير خاصية (Bokeh) وإخراج صور نقطية فائقة”.

وتستخدم العدسة عناصر زجاجية منخفضة التشتت (ED) تضمن جودة فائقة للصور بأقل حد من الانحراف اللوني، كما أن الاستخدام الفعال لطلاء (Nano Crystal) يمنع التوهج، مما يساهم في صور ومقاطع فائقة الوضوح حتى في التصوير ذي الإضاءة الخلفية.

وتحتوي العدسة أيضًا على حلقة تحكم مريحة للتشغيل ويمكن تخصيص وظائف مختلفة لها، وفي ظل وجود إمكانات مقاومة الغبار والقطرات مع إحكام إغلاق الأجزاء المختلفة بما في ذلك الأجزاء المتحركة من أسطوانة العدسة، فإن بالإمكان استخدام العدسة بشكل موثوق في أي موقف.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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