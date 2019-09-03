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خسائر فادحة لـ"أنصار الله" في الأرواح والعتاد بعد محاولات للتقدم وسط اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. ذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل في منطقة الريبي شمال غربي الضالع".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأضاف أن "محاولات تسلل أخرى نفذتها جماعة "أنصار الله" في منطقة حجر السفلى – باجة – الريبي، وجبهة القفلة – باب غلق – الزبيريات شمال غربي مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

وأكد "إحباط كافة محاولات الحوثيين، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي عبد ربه منصور، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة، صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

SputnikNews

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