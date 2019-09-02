جوجل تستعد لإطلاق أندرويد 10 لهواتف بكسل غدًا

أفاد موقع 9to5Google اليوم الاثنين بأن شركة جوجل تعتزم إطلاق النسخة النهائية من الإصدار القادم من نظام التشغيل أندرويد اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لجميع هواتف (بكسل) Pixel التابعة لها.

وخلال السنوات الماضية، كانت جوجل تطلق الإصدارات الأحدث من نظام أندرويد مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، وذلك إلى جانب التحديثات الأمنية، ولكن بالنظر إلى أن أول اثنين من أيلول/ سبتمبر 2019 يصادف عيد العمال في الولايات المتحدة، فيبدو أن الشركة أجلت الإطلاق يومًا.

وذكرت شركتا (روجرز) Rogers، و(تيلوس) Telus أن أندرويد 10 قادم إلى هواتف بكسل؛ الجيل الأول: بكسل، وبكسل إكس إل، والجيل الثاني: بكسل 2، وبكسل 2 إكس إل، والجيل الثالث: بكسل 3، وبكسل 3 إكس إل، وبكسل 3أي، وبكسل 3أي إكس إل.

وكان موقع 9to5Google قد رصد استعداد شركة روجرز لإطلاق التحديث يوم الجمعة الماضي، ولكن الشركة أزالت ذلك من موقع الدعم الخاص بها، واليوم نشرت شركة تيلوس أن يوم غدٍ الثلاثاء سوف يُطلق أندرويد 10 لهواتف بكسل الثمانية جميعها.

يُشار إلى أن شركة جوجل كانت قد أعلنت في 22 آب/ أغسطس المنصرم عن تغيير جديد في العلامة التجارية لنظام التشغيل أندرويد التابع لها، وشمل ذلك طريقة تسمية الإصدارات الجديدة، بالإضافة إلى لون الشعار.

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ولجعل العلامة التجارية لنظام أندرويد شاملة ويُسهل الوصول إليها، كشفت جوجل أنها سوف تغير طريقة تسمية الإصدارات الجديدة، بعد أن كان مهندسو الشركة منذ إطلاق أول إصدار من النظام؛ يعتمدون أسماء الحلويات حسب الترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية. لذا؛ فإن الإصدار القادم من نظام أندرويد سوف يستخدم رقم الإصدار فقط بدلًا من الحلوى، أي أنه سيكون: (أندرويد 10)، بعد أن كان يُطلقه عليه في الفترة الماضية (أندرويد كيو).

أما عن أهم المزايا التي سوف يأتي بها النظام الجديد، يُذكر منها: إزالة زر الرجوع، ودعم (الوضع الداكن) لكامل النظام، وخيارات جديدة للأنماط، ودعم ميزة (التعليق المباشر) Live Caption مع الوسائط المتعددة داخل الجهاز لحظيًا، كما هناك تغييرات كبيرة على الأذونات، بالإضافة إلى تحسين قائمة المشاركة، ودعم أفضل للهواتف القابلة للطي.