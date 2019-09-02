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الإفراج عن عريس أردني اعتقل بسوريا

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الإفراج عن عريس أردني اعتقل بسوريا الإفراج عن عريس أردني اعتقل بسوريا

جى بي سي نيوز - افرجت السلطات السورية عن مواطن أردني اعتقل في سوريا الاسبوع الماضي.

وكانت اعتقلت السلطات السورية الأسبوع الماضي مواطن اردني كان في طريقه إلى دمشق مع عروسه لقضاء شهر العسل هناك.

وتم توقيف الأردني في معبر نصيب وطلب من زوجته العودة الى عمان، والتي ابلغت ذويه بما حدث، ليبلغ شقيقه وزارة الخارجية الأردنية.

وبدورها تابعت السفارة الأردنية بدمشق القضية مع السلطات السورية وأُبلغت أن سبب الإعتقال هو وجود طلب انتربول على المواطن الاردني صادر من المملكة العربية .

وبعد التحقق من مصدر الطلب تبين بان المذكور كانت عليه قضية بالسعودية تم تسويتها مسبقا، وحصلت الخارجية الأردنية على أوراق التسوية وتم إرسالها من خلال الإنتربول الاردني الى السلطات السورية.

جي بي سي نيوز

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